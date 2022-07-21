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COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Biden'ın tamamen aşılanmış olduğu ve süreci çok hafif semptomlar yaşayarak atlattığı belirtildi.

Biden'ın yönergelere uygun olarak Beyaz Saray'da karantinaya gireceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi. Beyaz Saray çalışanları ile bu sabah telefonla temas halinde olan Biden'ın, Beyaz Saray'da planladığı toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla katılacağı da açıklandı.



Biden'ın COVID-19 vakaları protokolüne uygun olarak, testleri negatif çıkana kadar izolasyonda çalışmaya devam edeceği, negatif test ettikten sonra da yüz yüze çalışmaya geri döneceği belirtildi.

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