ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Karakamış'ta NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Suriye'de hayatını kaybeden Türk polis teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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