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        Haberler Dünya Son dakika haberi! AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Çernigiv kentine saldırısını kınadı - Dünya haberleri

        AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Çernigiv kentine saldırısını kınadı

        Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği ve 7 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:41
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        AB, Rusya'nın Çernigiv kentine saldırısını kınadı
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv kentinde bir üniversite ve tiyatroyu hedef alan, "en az 7 sivilin" hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Rus saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

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        Borrell, AB'nin başından beri olduğu gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

        Rusya'nın, dün, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Avrupa Birliği
        #rusya
        #Ukrayna
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