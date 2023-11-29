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        Haberler Dünya AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

        AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

        AB Komisyonu "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:53
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        AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması
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        AB Komisyonu "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" açıklamasında bulundu.

        Açıklamada ayrıca "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır" denildi.

        Öte yandan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, hemen her çatışmanın çözümüyle ilgili önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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