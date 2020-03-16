AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının istisna tutulduğunu" duyurdu.

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