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A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Ankara'da İtalya ile karşılaşacak

Milli takım, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Ankara'da oynayacağı karşılaşmalarda İtalya'nın yanı sıra Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek

30.05.2022 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Ankara'da İtalya ile karşılaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:


31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya


1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda


2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya


3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin


4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan


5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

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