A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 26 Mayıs’ta toplanıyor. Ay-yıldızlılar, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde 20 Haziran Pazartesi gününe kadar Bolu’da hazırlık çalışmalarını sürdürecek.

A Milli Kadın Basketbol takımı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Melek Uzunoğlu, İlayda Güner (Beşiktaş), Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Duygu Özen (Bursa BŞB), İnci Güçlü (Çankaya Üniversitesi), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe), Merve Aydın, Sude Yılmaz (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats / ABD), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikents / ABD)