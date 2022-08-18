Yunanistan'ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena'da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı. Polonya'da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar turnuvadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.