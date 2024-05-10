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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 92 mağara imha edildi! Çok miktarda patlayıcı bulundu

        Son dakika haberi 92 mağara imha edildi! Çok miktarda patlayıcı

        11 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Çok miktarda patlayıcı ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:39
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        92 mağara imha edildi! Çok miktarda patlayıcı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen mühimmatları da şöyle sıraladı:

        "495 kilogram patlayıcı madde, 100 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 adet havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet kara mayını, 9 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."

        Bakan Yerlikaya, yılın 365 günü, dört mevsim, 12 ay boyunca gece ve gündüz demeden şehir içinde ve kırsalda operasyonların devam edeceğini kaydetti.

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