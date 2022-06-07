9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 8'i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.