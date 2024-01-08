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2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada, Kalkan-7 operasyonu hakkında bilgi verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6’sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.