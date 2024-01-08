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        Haberler Gündem Güvenlik 4 GÜNLÜK BİLANÇO! Son dakika haberleri: 80 organizatör, 2.155 göçmen yakalandı

        Son dakika haberi 80 organizatör, 2.155 göçmen yakalandı

        Göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-7 operasyonunda 80 organizatör ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 08:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 08:09
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        80 organizatör, 2.155 göçmen yakalandı
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        2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-7” operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada, Kalkan-7 operasyonu hakkında bilgi verdi.

        İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6’sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

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