Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da parçalanmış cansız bedeni bulunan Süleyman Akbaba'nın ilişki yaşadığı komşu kadının kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Büyükçekmece'de 4 gün önce parçalara ayrılmış bir erkek cansız bedeni bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 8 parçaya ayrılmış cansız bedenin, 3 gün önce kayıp başvurusu yapan Birsen Akbaba'nın kocası Süleyman Akbaba'ya ait olduğu tespit edildi. Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayı çözdü. Süleyman Akbaba'nın en son telefonla görüştüğü kişi aynı apartmanda oturan N.A. (29) adlı kadındı. Akbaba'nın N.A. ile ilişki yaşadığı belirlendi.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

Polis için artık şüpheli, Akbaba'nın yasak ilişki yaşadığı komşusu N.A.'nın kocası Alpaslan A.'ydı. Polis Alpaslan A.'yı mercek altına aldı. Araştırmada Alpaslan A.'nın, Süleyman Akbaba'nın kaybolduğu gün araç kiraladığı belirlendi. Alpaslan A.'nın kullandığı aracın GPS kayıtlarında, cesedin atıldığı bölgeye gidildiği tespit edildi. Ayrıca Alpaslan A.'nın cep telefonu da aynı bölgeden sinyal vermişti.

EVDE ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRMIŞ

Polisin ulaştığı ilgilere göre, olay gecesi, N.A., kocası işe gittikten sonra Süleyman Akbaba'yı arayarak eşinin evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Süleyman Akbaba, N.A.'nın evine gitti. Ancak bir süre sonra Alpaslan A. eve göndü ve evde Süleyman Akbaba'yı gördü. İddialara göre Alpaslan A., eşi N.A.'yı komşusuna gönderdi. Ve evde tartıştığı Süleyman Akbaba'yı bıçaklayarak öldürdü. Öldürdüğü Akbaba'nın cansız bedenini banyoya götürüp, 8 parçaya ayırdı.

CANSIZ BEDENİ ATIP DENİZE GİTMİŞLER

Cansız beden parçalarını çöp poşetine koyan Alpaslan A., gündüz saatlerinde bir araç kiraladı. Ceset parçalarını araca koyan Alpaslan A., iddialara göre iki arkadaşını arayarak "Denize gidelim" dedi. İki arkadaşıyla yola çıkan Alpaslan A., TEM otoyolunda cansız beden parçalarının olduğu torbaları çalılıklara attı. İddialara göre, arkadaşlarına da "bir şeyler atacağım" dedi.

ZANLI, EŞİ VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgilerin ardından Alpaslan A., eşi N.A. ve iki arkadaşı gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden zanlı, eşi ve 2 arkadaşı adliyeye gönderildi.