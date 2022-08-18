MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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