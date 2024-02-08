Son dakika haberi 7 ilde 123 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Organizatörlerden; 50’si tutuklandı, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25’inin adli işlemleri devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.