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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 7 ilde 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Son dakika haberi 7 ilde 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

        İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:08
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        7 ilde 123 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

        Organizatörlerden; 50’si tutuklandı, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25’inin adli işlemleri devam ediyor.

        Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.

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