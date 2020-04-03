Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıylaüu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik." dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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