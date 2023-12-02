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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:04
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

        Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

        Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak."

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