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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi 6 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:26 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:36
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        6 terörist etkisiz!
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        Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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