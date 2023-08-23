Son dakika haberi 6 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.