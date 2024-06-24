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        Haberler Gündem Güvenlik 6 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var - Son dakika haberi

        Son dakika haberi 6 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:56
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        6 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

        "TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

        Bu operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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