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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi!

        Son dakika haberi 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi!

        İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda 6 organize suç örgütü çökertildi. 54 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 08:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:16
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        6 ilde 6 suç örgütü çökertildi!
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        6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır’da firari Oğuz Sorguç ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhuşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 12 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu.

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