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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 5 milyar liralık siber dolandırıcılık! Operasyon yapıldı

        Son dakika haberi 5 milyar liralık siber dolandırıcılık! Operasyon yapıldı

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, "Yüksek Kâr" vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik bir şebekeyi çökertti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 08:09 Güncelleme: 04.09.2023 - 08:12
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        5 milyar liralık siber dolandırıcılık! Operasyon yapıldı
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        Jandarma ekipleri, ihbar üzerine “İDOL FOREX” adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından şebekeye eş zamanlı operasyon düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri biri kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

        Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dört farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

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        ÖNCE YÜKSEK KÂR VAADİ, SONRASINDA ÇÖKÜŞ

        Sosyal medya platformlarına “İDOL FOREX” adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere "yüksek kâr" vaadinde bulunduğu belirlendi.

        ŞEBEKE BÖYLE ÇALIŞIYOR

        Şebekeye ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kâr elde ettiği söylendi. Daha da yüksek kâr beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek şebekenin ağına düştü.

        Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyor.

        İDOL’DE TOPLANAN PARA 10 PARAVAN ŞİRKETE DAĞITILIYOR

        Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla öncelikle altın aldığı belirlendi. Sonrasında ise alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

        SPK’DA KAYDI BULUNMAYAN YATIRIM ŞİRKETİ

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde "İDOL FOREX” adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nda kaydının bulunmadığını belirledi.

        Yapılan incelemede ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi.

        Şebeke üyelerinin yakalanmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şikâyette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin TL’lik mağduriyeti de giderildi.

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