Kocaeli'nde olay, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Fikri Altıok Caddesi'nde, 9 Kasım 2021'de meydana geldi.

Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ARAÇTA EMNİYET KEMERİ DE YOKMUŞ

Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, tutuklu sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtilerek, hem aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan kişilerin, hem de emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren kişilerin kusurlu olduğu vurgulandı.