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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 5 günde 3 bin 126 şüpheli yakalandı

        Son dakika haberi 5 günde 3 bin 126 şüpheli yakalandı

        81 ilde son 5 gündür "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-22" operasyonlarında 3 bin 126 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 07:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 08:09
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        5 günde 3 bin 126 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında arama kaydı bulunan 3 bin 126 kişi gözaltına alındı.

        Bu kişilerden 3 bin 93'ünün 5 yıla kadar, 21'inin 5-10 yıl arası, 12'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi. Yakalananlardan 497'sinin hırsızlık, 199'unun dolandırıcılık, 87'sinin yağma, 65'inin adam öldürme, 92'sinin cinsel suçlardan, 561'inin narkotik suçlardan ve 281'inin kaçakçılık ve organize suçları işledikleri için arandığı belirlendi.

        Söz konusu şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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