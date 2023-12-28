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        Haberler Gündem Son dakika: 41 ilde uyuşturucu operasyonu! 418 gözaltı

        Son dakika haberi 41 ilde uyuşturucu operasyonu! 418 gözaltı

        41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 08:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 08:14
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        41 ilde uyuşturucu operasyonu! 418 gözaltı
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        Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-41” Operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca; 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde "NARKOGÜÇ-41" Operasyonu gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

        Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

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