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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

        Son dakika haberi 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

        Bakan Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:35 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:58
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        4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

        Bakan Yerlikaya, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek. Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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