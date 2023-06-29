4 milli boksörümüz olimpiyat kotası aldı



Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında çeyrek finaller devam ediyor. 4 kadın boksörümüzden de güzel haber geldi. Madalyayı garantileyen milli boksörler, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota da aldı.

Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda çeyrek finalde ev sahibi Polonya'dan Natalia Rok'la karşılaştı. Rakibini rahat bir şekilde yenen milli boksör, adını yarı finale yazdırdı.

60 kiloda mücadele eden milli boksör Gizem Özer, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei’yi yendi.

54kg'da mücadele eden milli boksörümüz Hatice Akbaş, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi yendi.

66kg'da mücadele eden olimpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli ise Polonyalı Aneta Rygielska'yı yendi.

4 milli boksörümüz de hem madalya almayı garantiledi hem de 2024 Paris'in biletini elde etti.

Erkeklerde çeyrek final müsabakalarında 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı Fransa'dan Sofiane Oumiha'ya, 92 kiloda ise Berat Acar İtalya'dan Aziz Abbes'e yenilerek elendi.

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