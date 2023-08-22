Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 4 ilde FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

        Son dakika haberi 4 ilde FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

        Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 ilde FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i halen görevde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kamu kurumlarını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla birlikte bir kısmının da operasyonel hat kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen 11'i halihazırda çeşitli kamu kurumlarında görevli, 8'i ihraç ve 1'i sivil olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı!
        Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı!
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması!
        Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması!
        Habertürk Anasayfa