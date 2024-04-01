Son dakika haberi 4 ilde 22 mağara imha edildi
4 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-19 operasyonlarında 22 mağara ve sığınak imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
Giriş: 01.04.2024 - 08:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:11
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
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