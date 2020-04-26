26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 00.00'da sona ereceği belirtildi.
"63 MİLYON 640 BİN VATANDAŞ 4 GÜN EVDE KALDI"
Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 20 yaş altındaki çocuklar/gençlerin istisnalar hariç sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların ise aynı şekilde devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "4 günü kapsayan süreç içerisinde 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Bugün saat 20.00 itibarı ile 51 ilimizdeki 2 ilçenin tamamında, bir ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 222 bin 921'dir. Öte yandan, 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır."
DENETİMLER SÜRECEK
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirlerin sonuç vermeye başladığı vurgulanan açıklamada, bu sonuçların rehavete neden olmaması gerektiğine işaret edildi.
Açıklamada, tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Tehlike henüz geçmiş değildir. Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız, toplu taşıma araçları ile seyahatlerde, pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde, fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde, havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler gibi iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bu süreçte ülke olarak en büyük gücümüz taşıdığımız güçlü dayanışma duygumuzdur. Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Birlikte başaracağız."
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