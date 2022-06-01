3600 ek gösterge çalışmasında kapsam belirlendi

DHA

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti. 10 Mayıs’ta yapılması planlanan son toplantı ertelenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bürokratlarca hazırlanan 3600 ek gösterge ile ilgili alternatifleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardı. Oktay da dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptı. Erdoğan’ın alternatifler ile ilgili değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde Memur – Sen ile Çalışma Bakanlığı arasında son bir toplantı daha yapılması bekleniyor.

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