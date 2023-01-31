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Son dakika haberi 32 ilde FETÖ operasyonu! 35 gözaltı kararı

Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 35 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Giriş: 31.01.2023 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 32 ilde FETÖ operasyonu! 35 gözaltı kararı
32 ilde FETÖ operasyonu! 35 gözaltı kararı
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İHA

Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen "sınav usulsüzlüğü" ve "kamunun zararına dolandırıcılık" soruşturmasında, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca sınav öncesi örgüt üyelerine dağıtılması ve kamu kurum-kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Sınavlar ile ilgili düzenlenen olağan dışılık analiz raporlarındaki kriterleri taşıyan, örgüt evlerinde kaldığı belirlenen, ayrıca sınav sorularını alıp dağıttığı, örgütün mahrem imamları ile irtibata geçtiğine yönelik haklarında delil ve beyanlar bulunan 35 şüpheli, tespit edildi. Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kaydı da bulunan şüpheliler için gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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