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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 30 ilde operasyon! 476 şüpheli için gözaltı!

        30 ilde operasyon! 476 şüpheli için gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 ilde yürütülen uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmada 476 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 08:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:54
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        30 ilde operasyon! 476 şüpheli için gözaltı!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

        476 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında teknik-fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak 476 şüpheli belirlendi.

        135 MİLYON TL'LİK KAZANÇ

        Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi.

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        30 İLDE OPERASYON YAPILDI

        Söz konusu soruşturmada şüphelilerin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #ankara
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