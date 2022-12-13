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Son dakika haberi 30 ilde Falyalı operasyonu! 163 gözaltı kararı

Ekim ayında Halil Falyalı ve eşi dahil 46 şüpheliye yönelik yapılan operasyonun devamında Ankara merkezli 30 ilde 163 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Giriş: 13.12.2022 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 30 ilde Falyalı operasyonu! 163 gözaltı kararı
30 ilde Falyalı operasyonu! 163 gözaltı kararı
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HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları, şubatta KKTC'de öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri ve bu yolla yaklaşık 2,5 milyar lira suç geliri kazandıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 8 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Süren soruşturma kapsamında aynı eylemlere iştirak ettikleri saptanan Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ildeki 163 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, zanlıların gözaltına alınmaları için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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