Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0

Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor: 3-2

Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK: 0-4

Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Hendekspor-Elazığspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

Orduspor 1967-Mardin 1969: 2-0

Ceyhanspor-Esenler Erokspor: 0-7

Çankaya FK-Fethiyespor: 2-5

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-1

Ligde 29. hafta, yarın 1. Grup'ta Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor, Modafen-Karşıyaka, Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970, Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.