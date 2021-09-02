Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş'ın (36), kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) dere yatağına götürerek silahla katletmişti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Göktaş, dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.