TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta, tek maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Criptoswaps Edirnespor, sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.

Grupta Esenler Erokspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: