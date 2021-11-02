3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Merak edilen soruların başında iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşların üçüncü doz aşılarının ne zaman tanımlanacağı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu işaret ederek, "Bilim Kurulunda yarın görüşülecek" açıklamasında bulundu.

KAPANMA YENİDEN GÜNDEME GELİR Mİ?

Kapanma yeniden gündeme gelir mi sorusuna ise Bakan Koca, "Toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak" dedi.

"SALGIN OKULLARIN KAPANMA SEBEBİ OLMAYACAK"

Bakan Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz” diye konuştu.

"12 YAŞ ALTINA AŞI UYGULAMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Aşılamada yaş sınırı düşecek mi sorusuna ise Bakan Koca, "12 yaş altına aşı uygulaması gündemimizde yok" yanıtını verdi.