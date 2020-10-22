Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı sok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.