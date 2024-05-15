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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! 112 gözaltı

        Son dakika haberi 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! 112 gözaltı

        Ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 08:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:34
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        3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! 112 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını, 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 7 hassas terazinin ele geçirildiğini aktardı.

        Operasyonlarda elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, 9,5 kilogram metamfetamin, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin de gözaltına alındığını, 32 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildiğini bildirdi.

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