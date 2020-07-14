15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından bu zamana kadar yapılan darbe yargılamalarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Habertürk'ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasında Ankara'da 57, İstanbul'da 56 darbe davası bulunduğu, 176 davanın yargılamalarının ise 56 farklı ilde görülmekte olduğu anlatıldı.
İSTANBUL'DA 15 DAVA DEVAM EDİYOR
İstanbul'da görülen darbe davalarının tamamının ilk derece mahkemeleri tarafından karara bağlandığı belirtilen açıklamada, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin devam ettiği belirtildi. İstanbul'da firari sanıklar veya eksiklikler nedeniyle ayrılan 15 davanın devam ettiği belirtildi.
ANKARA'DAKİ 3 ÖNEMLİ DAVA KARAR AŞAMASINA GELDİ
Açıklamada, Ankara'da Akıncı Üssü davası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası ve Muhafız Alayı davasının devam ettiği ve sanıkların son savunmalarının yapıldığı belirtildi.
7 BİN 376 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 275 darbe davasında toplam 7 bin 376 kişi hakkında karar verildiği belirtilen açıklamada, bin 315 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası verildiği anlatıldı. 2 bin 692 sanığa beraat kararı verildiği ifade edilen açıklamada, 554 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar verildiği anlatıldı.
130 GENERAL YARGILANIYOR
Yargılanan sanıklar arasında 130'unun general olduğu belirtilen açıklamada, 72'sinin ağırlaştırılmış müebbet, 20'sinin müebbet, 18'inin süreli hapis cezası olmak üzere 110 general hakkında mahkumiyet kararı verildiği belirtildi. 20 generalin beraat ettiği anlatılan açıklamada, yargılanan subaylardan 900'ünün ağırlaştırılmış müebbet, 429'unun müebbet, 689'unun ise süreli hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. 408 subayın da beraat ettiği açıklamada anlatıldı.
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