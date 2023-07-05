Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

Son dakika haberi 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı Suçunu Organize Olarak İşleyen Suç Örgütlerine Yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168’i tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu

Giriş: 05.07.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-İran sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen ve jandarmanın operasyonuyla gözaltı alınan 280 kişiden 168'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Beyaz Saray’ın tahliye edilmesine yol açan beyaz toz kokain çıktı
Beyaz Saray’ın tahliye edilmesine yol açan beyaz toz kokain çıktı
Fıstık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı!
Fıstık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı!
MİT'ten nokta operasyon! Şehit diplomatın katili etkisiz
MİT'ten nokta operasyon! Şehit diplomatın katili etkisiz
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.