İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Teslim olan teröristle birlikte, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 163’e yükseldi.