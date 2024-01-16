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28 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde; bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün “Gençlik Yapılanması” ve “Kadın Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.