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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mengene Operasyonu hakkında X'ten açıklama yaptı.

Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen MENGENE OPERASYONUNDA 5️⃣1️⃣7️⃣ şahıs hakkında idari işlem, 1️⃣1️⃣8️⃣ şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber… pic.twitter.com/pUNYiQ3h8R — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2023

Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonu'nda 517 şüpheli hakkında idari işlem, 118 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda; kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 517 şüpheli hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

Operasyonunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan işyeri kapatıldı, 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

YERLİKAYA: OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.