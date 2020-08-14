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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi.

Bakan Koca, öte yandan "Vakalarda payım yok. Tedbirlere uyuyorum", "Virüs bir canlı değil. Bilimsel olarak bir canavar" yazılı görseller paylaştı.