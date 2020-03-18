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Son dakika haberi 27. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 27. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

18.03.2020 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig

Süper Lig´in 27´nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

27´nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ 

14:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş - Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe - Trabzonspor (Zorbay Küçük)

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