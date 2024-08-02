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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 gözaltı

        Son dakika haberi 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 gözaltı

        26 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden "GÜRZ-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:09
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        26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 gözaltı
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        26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-4" operasyonları düzenlendi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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