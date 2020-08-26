26 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı. Açıklanan sonuçlarıa göre Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekilde: 13 27 38 58 59 67 Joker 45

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."