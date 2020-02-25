Brent petrolün varili 56,02 dolar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaşması, küresel petrol piyasasında düşük talep endişesine neden oluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karası başta olmak üzere virüsün yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden olması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 56,09 ile 56,25 dolar aralığının direnç, 55,93 ile 55,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.