Portekiz'in Estoril bölgesindeki organizasyonda, 21 yaşındaki Arjantinli oyuncu, şampiyonluk maçında Frances Tiafoe'yu 6-3, 6-2 mağlup ederek ilk ATP şampiyonluğuna ulaştı.

Haftaya kariyerinin en yüksek ATP sıralaması olan 59. sıradan girdikten sonra Baez'in yarın ilk 40'a girmesi bekleniyor.

Almanya'nın Münih kentindeki ATP tenis turnuvası BMW Açık finalinde, Danimarkalı Holger Rune, rakibi Hollandalı Botic van de Zandschulp'u yenerek şampiyon oldu.

26 yaşındaki Hollandalı tenisçinin göğüs ağrısı nedeniyle final maçında ilk sette 4-3 öndeyken çekilmesi sonrası 19 yaşındaki Rune, ilk kez ATP turnuvasında şampiyon oldu.

Maçtan sonra konuşan Rune, "Bu muhtemelen bir finali kazanmanın en kötü yoluydu" dedi.