İstanbul Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen ve 2022 yılı takviminde FIA tarafından Cross-Country Bajas European Cup Aday Yarış statüsüne alınan Uluslararası BAJA TROIA TÜRKİYE’de hazırlıklar son hız sürüyor.



EETTS / Doğu Avrupa Off-Road Serisi’nin bir ayağı olarak organize edilen BAJA TROIA TÜRKİYE, bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’nin görsel ve tarihi zenginlikleri içinde hazırlanan muhteşem etaplarla start alacak.



İSOFF Uluslararası Otomobil Sporları alanında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için Çanakkale bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yarışın startına günler kala etap çalışmaları hızla ilerliyor.





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